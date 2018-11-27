WhatsApp'ta şok ayrılık!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kurucu CEO'lardan sonra İş Geliştirme Müdürü Neeraj Arora da görevinden ayrıldı.
Arora ayrılığın nedenini ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi olarak gösterdi.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kurucu CEO'lardan sonra İş Geliştirme Müdürü Neeraj Arora da görevinden ayrıldı.
Arora ayrılığın nedenini ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi olarak gösterdi.
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