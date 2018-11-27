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  • 27.11.2018 10:58

WhatsApp'ta şok ayrılık!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan bir üst düzey isim daha ayrılığını açıkladı.

WhatsAppta şok ayrılık!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kurucu CEO'lardan sonra İş Geliştirme Müdürü Neeraj Arora da görevinden ayrıldı.

Arora ayrılığın nedenini ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi olarak gösterdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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