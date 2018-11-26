6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerleyen NASA robotu Insight, Mars'a indi. NASA, Insight'ın inişini görev kontrolden canlı yayınladı. InSight uzay aracı, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Mars'ın yüzeyine iniş yaptı. İşte Insight'tan gelen ilk görüntü. Açıklamada, Mars keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırlayacağı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yapmaya çalışacağı belirtilmişti. NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirmeye çalışacağı ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak. Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu. InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı. ZAMAN ÇİZELGESİ İSE ŞU ŞEKİLDE 00:40 (TSİ) - Yolculuk aşamasından ayrılış 00:41 (TSİ) - Uzay aracının uygun bir iniş için dönüş yapması 00:47 (TSİ) - Saatte 19,800 km hızla atmosfere giriş 00:49 (TSİ) - Isı koruma kalkanının en yüksek sıcaklığına ulaşması
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