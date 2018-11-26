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  • 26.11.2018 22:42
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 23:09

robotu Insight Mars'a indi

6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerleyen robotu Insight, Mars'a indi. NASA, Insight'ın inişini görev kontrolden canlı yayınladı.


InSight uzay aracı, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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