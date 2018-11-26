ABD'li girişimci Elon Musk, yedi yıl içerisinde Mars'a uçabileceğini söyledi.

Axios'a bir ropörtaj veren Musk, Mars'a gitme ihtimalini yüzde 70 olarak değerlendirdi. 7 yıl içerisinde böyle bir yolculuğun mümkün olacağını belirten Musk, Mars biletlerinin birkaç yüz bin dolar olacağını söyledi.

Mars'a yolculuğun ölümcül olabileceğinin farkında olduğunu belirten Musk, "Mars'ta ölme ihtimalinız Dünya'da ölme ihtimalinizden daha yüksek. Zor olacak. Ölüm ihtimali yüksek, uzayın derinliklerine inme ihtimali düşük" ifadelerini kullandı.

Mars'a iniş yapar yapmaz süratli bir şekilde bir üs inşa edilmesi gerektiğini belirten Musk, "Keyif için vakit yok. Bunu yaptıktan sonra bile zor bir çevre olacak. Bu nedenle ölüm ihtimali yüksek olacak. Biz geri dönebileceğinizi düşünüyoruz ama bundan emin değiliz. Bu kulağa zengin insanlar için bir kaçış sebebi olabilir gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Mars'a seyahat için yapılacak reklam hakkında da konuşan Musk, bu reklamın Shackleton'ın Antarktika reklamına benzemesi gerektiğini söyledi.

1914'te Güney Kutbu'na sefere çıkan Ernest Shackleton, The Times'a bir reklam vermiş, reklamda "Düşük maaş, amansız bir soğuk, tamamen karanlıkta uzun aylar, sürekli tehlike, dönememe tehlikesi ve başarı durumunda kazanılacak onur karşılığında tehlikeli bir yolculuğa çıkacak adamlar aranıyor" ifadeleri yer almıştı.