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  • 24.11.2018 20:44
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 20:49

'in efsane modeli T1 geri dönüyor: 'Bu kez elektrikli'

, daha önce yaptığı bir duyuruyla sinyallerini verdiği hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. devi, 'Vosvos' olarak bilinen Beetle modelini yeniden karşımıza çıkaracak.




'Hippi minibüsü' olarak anılmasıyla 1960'lı ve 70'li yıllarda ülkemize damga vuran, Amerikan alt kültürünün ciddi bir sembolü haline gelmiş olan Volkswagen minibüsü 2022 yılında hayata dönecek. Neredeyse 60 yıl boyunca ara vermeden üretilen ve gördüğü ilgiden asla hiçbir şey kaybetmeyen Beetle modeli 2013 yılında güvenlik endişeleri nedeniyle üretimden kaldırılmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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