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3.1 sahnede

Nokia 3.1 Plus sahnede
HMD Global, 6 inç HD+ ekrana, 3500 mAh bataryaya sahip u Nokia 3.1 Plus'ı duyurdu. Çift kameraya sahip en ekonomik Nokia akıllı telefon olan 3.1 , ailesinin yeni üyesi. Mavi, beyaz ve gri renk seçenekleriyle tüketicileriyle buluşacak olan Nokia 3.1 Plus'ın ana kamerası 13 MP Faz Algılamalı Otomatik Odaklama özelliğine sahip. Cihazda, kullanıcıların stüdyo tarzı profesyonel çekimler yapmasını sağlayan ve arka plan bulanıklığını (bokeh) fotoğraf çekildikten sonra bile ayarlayabilmeye olanak tanıyan 5 MP sensör bulunuyor. Ön yüzde ise selfie'lerin öne çıkmasını sağlayan 8 MP bir kamera mevcut. 3.1 Plus, sekiz çekirdekli çip set ile destekleniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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