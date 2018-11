Nokia 3.1 Plus sahnede

, 6 inç HD+ ekrana, 3500 mAh bataryaya sahip akıllı telefon duyurdu.akıllı telefon olan 3.1 Plus Android One ailesinin yeni üyesi. Mavi, beyaz ve gri renk seçenekleriyle tüketicileriyle buluşacak olan Nana kamerasıözelliğine sahip. Cihazda, kullanıcıların stüdyo tarzı profesyonel çekimler yapmasını sağlayan ve arka plan bulanıklığını (bokeh) fotoğraf çekildikten sonra bile ayarlayabilmeye olanak tanıyanbulunuyor. Ön yüzde ise selfie'lerin öne çıkmasını sağlayanbir kamera mevcut. Nokia 3.1 Plus, sekiz çekirdekli çip set ile destekleniyor.