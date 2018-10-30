Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz. Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?
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Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz. Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?
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