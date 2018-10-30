  • Teknoloji
  • 30.10.2018 10:51
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 10:51

'ta engellenen kişi size mesaj yazabilir mi? İşte o yöntem

'ta engellediğiniz bir kişinin size mesaj yazabileceğini biliyor muydunuz?

Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz. Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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