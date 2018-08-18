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Yeni yerli 'roket sistemi' için hazırlıklar başladı

Başkanlığı yerli uyduların yörüngeye fırlatılmasında kullanılacak yeni bir 'mikro uydu fırlatma sistemi' için hazırlıklar başladığını duyurdu.

Yeni yerli roket sistemi için hazırlıklar başladı

Başkanlığı Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, mikro uyduların yörüngeye taşınmasını sağlayacak yeni bir uydu fırlatma sistemi için hazırlıklar başladı.

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, 100 kilogram ve altındaki küçük uyduların alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesinde kullanılacak. Buna göre geliştirilecek olan roket maksimum 400 kilometrelik irtifaya kadar uydu taşıyabilecek. Bildiğiniz gibi ve birçok küp uydu da benzer yüksekliklerde görev yapıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından atılan tweet'e göre roket sisteminin geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması için yakında sözleşme imzalanacak. Sistemin tam olarak ne zaman göreve hazır hale gelebileceği konusunda ise şu an için net bir şey yok.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 20:10
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