VESTEL, Venus Go modelini bugün satışa çıkardı. Açıklamaya göre; 899 TL'lik fiyata sahip Venus Go, yeni ve yeniden tasarlanan uygulamalar ile oluşturulan Android 8.1 Oreo'nun Go Edition versiyonu ile üretildi. 5 inç HD IPS 2.5D özellikli ekranı, 1.3 Ghz 4 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Go, Venus müşterilerine özel bulut hizmeti VCloud'dan 50 GB depolama alanını 1 yıl boyunca ücretsiz şekilde sunuyor.
Venüs GO satışa çıktı
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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