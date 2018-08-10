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Venüs GO satışa çıktı

Venüs GO satışa çıktı
VESTEL, modelini bugün satışa çıkardı. Açıklamaya göre; 899 TL'lik fiyata sahip Venus Go, yeni ve yeniden tasarlanan uygulamalar ile oluşturulan 8.1 Oreo'nun Go Edition versiyonu ile üretildi. 5 inç HD IPS 2.5D özellikli ekranı, 1.3 Ghz 4 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Go, Venus müşterilerine özel bulut hizmeti VCloud'dan 50 GB depolama alanını 1 yıl boyunca ücretsiz şekilde sunuyor.
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