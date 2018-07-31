Yerli 5G hamlesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde hazırlanan 5G'nin yol haritası niteliğindeki Beyaz Kitap'ta, bu teknolojiyle 10 farklı sektörde geliştirilebilecek hizmet ve uygulama önerilerine yer verildi:
ARAÇLARIN birbirleri ve şehir altyapısıyla haberleşmesi için modüller geliştirilebilir.
TRAFİK verilerini işleyip sonuç çıkartacak hızlı bir veri iletim ve işletme sistemine ihtiyaç duyulacak. Şehir altyapıları bağlantılı ve akıllı olarak geliştirilebilir.
ENDÜSTRIYEL olarak nesnelerin interneti alanında akıllı ve model fabrika çalışmaları geliştirilmeli.
AKILLI sayaç teknolojisinin yaygınlaşmasıyla maliyetlerin düşmesi sağlanabilir. 5G'ye uyumlu akıllı sayaçlar geliştirilebilir.
ROBOTIK kollarla uzaktan ameliyat yapılması, anlık görüntülerle bir cerrahın başka bir cerrahı yönlendirmesi gibi gelişmeler gündemde. Vücudun içine yerleştirilen çiplerle geliştirilen sağlık çözümleri de mevcut. Bunların etik ve hukuki boyutları da tartışılmalı.
SU tüketimi akıllılaştırılarak, su tasarrufu sağlanıp maliyetler düşürülebilir. Drone veya uydudan verimlilik takibi yapılabilir.
SANAL, artırılmış ya da derinlemesine gerçeklik gibi uygulamaların artması bekleniyor. Özellikle sanal gerçeklik cihazları, oyun ve diğer eğlence türlerinin gelişmesinde önemli fırsat var. Bu cihazlar şimdiye kadar kablolu olarak kullanılırken, 5G ile kablolardan kurtulacak ve kullanım alanları genişleyecek. Bu cihazların Türkiye'de üretilmesi ve kullanımının artması öneriliyor. Örneğin müzeleri gezerken sanal gerçeklikten yararlanılacak, bir stadyum ve konserde bulunmadan, televizyondan izlemekten farklı olarak 3 boyutlu şekilde oradaymış gibi derinlemesine deneyim sağlanacak.
LABORATUVARLARA uzaktan erişim sağlanması, sanal gerçeklik cihazlarının eğitim için kullanılması gibi hizmet ve uygulamalar geliştirilebilir.
SİVİL güvenlik alanında önemli çözümler geliştirilebilir. Güvenlik kameralarından veri toplamak için anlık görüntü aktarımı imkanına kavuşulabilir.
FİNANS hizmeti sunan şirketler, daha hızlı ve büyük kapasiteli şebekelere geçebilecek. Blok zinciri gibi yeni teknolojiler de finans sektöründe ciddi değişimler yaratabilir. Buna uygun yeni hizmet ve uygulamalar geliştirilmesi için çalışma yapılması gerekiyor.
ARAÇLARIN birbirleri ve şehir altyapısıyla haberleşmesi için modüller geliştirilebilir.
TRAFİK verilerini işleyip sonuç çıkartacak hızlı bir veri iletim ve işletme sistemine ihtiyaç duyulacak. Şehir altyapıları bağlantılı ve akıllı olarak geliştirilebilir.
ENDÜSTRIYEL olarak nesnelerin interneti alanında akıllı ve model fabrika çalışmaları geliştirilmeli.
AKILLI sayaç teknolojisinin yaygınlaşmasıyla maliyetlerin düşmesi sağlanabilir. 5G'ye uyumlu akıllı sayaçlar geliştirilebilir.
ROBOTIK kollarla uzaktan ameliyat yapılması, anlık görüntülerle bir cerrahın başka bir cerrahı yönlendirmesi gibi gelişmeler gündemde. Vücudun içine yerleştirilen çiplerle geliştirilen sağlık çözümleri de mevcut. Bunların etik ve hukuki boyutları da tartışılmalı.
SU tüketimi akıllılaştırılarak, su tasarrufu sağlanıp maliyetler düşürülebilir. Drone veya uydudan verimlilik takibi yapılabilir.
SANAL, artırılmış ya da derinlemesine gerçeklik gibi uygulamaların artması bekleniyor. Özellikle sanal gerçeklik cihazları, oyun ve diğer eğlence türlerinin gelişmesinde önemli fırsat var. Bu cihazlar şimdiye kadar kablolu olarak kullanılırken, 5G ile kablolardan kurtulacak ve kullanım alanları genişleyecek. Bu cihazların Türkiye'de üretilmesi ve kullanımının artması öneriliyor. Örneğin müzeleri gezerken sanal gerçeklikten yararlanılacak, bir stadyum ve konserde bulunmadan, televizyondan izlemekten farklı olarak 3 boyutlu şekilde oradaymış gibi derinlemesine deneyim sağlanacak.
LABORATUVARLARA uzaktan erişim sağlanması, sanal gerçeklik cihazlarının eğitim için kullanılması gibi hizmet ve uygulamalar geliştirilebilir.
SİVİL güvenlik alanında önemli çözümler geliştirilebilir. Güvenlik kameralarından veri toplamak için anlık görüntü aktarımı imkanına kavuşulabilir.
FİNANS hizmeti sunan şirketler, daha hızlı ve büyük kapasiteli şebekelere geçebilecek. Blok zinciri gibi yeni teknolojiler de finans sektöründe ciddi değişimler yaratabilir. Buna uygun yeni hizmet ve uygulamalar geliştirilmesi için çalışma yapılması gerekiyor.
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