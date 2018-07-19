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'da artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek

'a gelen yeni özellik ile artık kullanıcılar, diğer kullanıcıların hikayelerine emojilerle yanıt verebilecekler. Bu yenilik Instagram kullanıcıları tarafından çok beğenilecek gibi duruyor.

Instagramdan bomba gibi yenilik!
hikayeleri, gün içinde tanık olduğumuz ilginç olayları paylaşmak için şüphesiz ki mükemmel bir araç. Özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız, diğer insanlarla etkileşimde bulunmanın harika bir yolu. Instagram, hikayeleri daha "etkileşime dayalı" bir hale getirmek için tasarladığı yeni bir güncellemeyi tanıttı.



Artık kullanıcılar, başka kullanıcıların hikayelerine tıpkı Facebook'taki ifadelere benzer ifadeler bırakabilecekler. Kullanıcıların hikayelere yanıt verme amacıyla kullanabilecekleri ifadeler yukarıdaki görselde yer alıyor. Ayrıca seçtiğiniz ifadeye tıkladığınızda tıpkı Facebook canlı yayınlarında olduğu gibi ekranda bir emoji bulutu oluşuyor.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 21:48
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