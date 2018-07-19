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ücretli olilir

Avrupa Birliği'nin () 'a mobil işletim sistemi 'e kendi arama ve web tarama uygulamalarını paket olarak eklediği gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar avroluk para cezası, işletim sisteminin ücretli hale getirilmesine yol açabilir.

Android ücretli olabilir
The Verge internet sitesinde yer alan here göre, Üs Yöneticisi Sundar Pichai, blog yazısında, 'in iş modelinin Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, AB'nin kararı sonrası bu dengenin bozulması nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini belirtti.

Pinchai, tipik bir Android kullanıcısının işletim sistemiyle telefonuna 50 kadar uygulama yüklediğini ve bunların çoğunun başka üreticilere ait olduğunu, ön tanımlı arama ve web tarama uygulamalarının ise silinerek başka versiyonlarının kullanılabileceğini ifade etti.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 22:05
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