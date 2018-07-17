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Rolls Royce'tan uçan taksi hamlesi

Dünyaca ünlü İngiliz otomotiv devi Rolls Royce'un lüks uçan taksi projesi üzerine çalışma yaptığı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından projeyi 2020 yılında faaliyete geçirebileceği açıklandı.

Rolls Roycetan uçan taksi hamlesi

BBC'de yer alan habere göre, ürettiği lüks otomobillerle bilinen İngiliz otomotiv firması Rolls Royce, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu.

3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.

Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

UÇUŞLAR 2020'DE BAŞLIYOR

Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Daha önce Uber firması da uçan taksi projesini duyurmuştu.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 08:48
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