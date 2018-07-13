Ciddi oranda olan bu zamla birlikte fiyatlar yükseldi. iPhone X'in 64 GB'lık standart modelinin fiyatı 6.099 TL'di. Zamla birlikte fiyatı 7.499 TL oldu. 256 GB'lık modelin fiyatı ise 8.599 TL. Yani Apple, 1000 ila 2000 TL arasında zam yapmış görünüyor.

DİĞER ÜRÜNLER NE DURUMDA?

Diğer ürünlere bakacak olursak, daha önce 4.199 TL'den satılan iPhone 8'in fiyatı 5.199 TL oldu. iPhone 8 Plus da 5.899 TL fiyat etiketine sahip. 8 Plus'ın önceki fiyatı da 4.799 TL'di.

Apple TV 4K da 200 TL zamlandı ve fiyatı 999 TL'den 1199 TL'ye yükseldi.

Apple Watch 1.999 TL, AirPods ise 999 TL fiyata satılıyor. En ucuz Macbook Pro modeli de 7.699 TL.