TV satışlarına kupa dopingi

Türkiye, Dünya Kupası ve filmleri büyük ekranda izliyor. E-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin TV ve projeksiyon tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre bu seneki taleplerde geçen seneye göre önemli artış yaşandığı ortaya çıktı. Hepsiburada'nın verilerine göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nı, sporseverler büyük ekranlı TV'lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen yüksek ses performansı ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat etti. Dünya Kupası'nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirten Hepsiburada, büyük ekranlı TV'lere bu dönemdeki rağbetin yüzde 50 artış gösterdiğini vurguladı. Büyük ekranlı TV'ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı. Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak- Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu" dedi.
YÜZDE 40 İNDİRİM
En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerin yaptığını anlatan Erturan, "Televizyon alışverişini Hepsiburada'dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'yı, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep izledi. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek, onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Hepsiburada, son teknolojiye sahip televizyon ve projeksiyon cihazlarını yüzde 40'a varan avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunduğunu açıkladı.
TELEVİZYON ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
Hepsiburada, TV seçiminin püf noktalarını açıklayarak farklı ihtiyaçları olan ve TV almayı planlayanlara faydalı bilgiler verdi. Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğunu söyleyen firma, ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtti. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV'lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneren Hepsiburada; bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyor. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV'leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyor.
YÜZDE 40 İNDİRİM
En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerin yaptığını anlatan Erturan, "Televizyon alışverişini Hepsiburada'dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'yı, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep izledi. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek, onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Hepsiburada, son teknolojiye sahip televizyon ve projeksiyon cihazlarını yüzde 40'a varan avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunduğunu açıkladı.
TELEVİZYON ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
Hepsiburada, TV seçiminin püf noktalarını açıklayarak farklı ihtiyaçları olan ve TV almayı planlayanlara faydalı bilgiler verdi. Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğunu söyleyen firma, ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtti. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV'lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneren Hepsiburada; bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyor. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV'leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyor.
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