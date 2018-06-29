Sony Mobile'den "Türkiye'den çekiliyor" iddiasına yanıt geldi

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Sony Mobile'den Türkiye pazarından çekileceği iddialarına yanıt geldi...
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