Yol Durumu
  1. Milyarder

Sony Mobile'den "Türkiye'den çekiliyor" iddiasına yanıt geldi

Flaş iddia! SONY Türkiyeden çekiliyor mu?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Sony Mobile'den Türkiye pazarından çekileceği iddialarına yanıt geldi...

  • 29 Haziran 2018, Cuma 18:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ