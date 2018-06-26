Oyun pazarı, dünyayla birlikte Türkiye'de de büyümesini sürdürüyor. Toplam hacmi 110 milyar doları bulan global oyun pazarının Türkiye'deki büyüklüğü 750 milyon dolara ulaştı ve her geçen gün gelişim gösteriyor. Yıllık oyun geliriyle tüm dünya ülkeleri arasında 16'ncı sırada yer alan Türkiye'de, oyun bilgisayarı satışları da artıyor. Ülkemizdeki genç nüfusun fazla olması ve gençlerin ilgi odağının da dijitale kayması oyun pazarını hareketlendirirken, yeni çıkan modeller de oyun müdavimlerini cezbetmeyi başarıyor. Araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre; Türkiye'deki kişisel bilgisayar satışları 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 arttı. Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, "IDC'nin araştırmasına göre ilk çeyrekteki artışta, bir önceki yılın son çeyreğindeki olumlu havanın devam etmesinin ve KDV indirimleri gibi çeşitli kampanyaların düzenlenmesinin katkısı büyük. Artık bilgisayarı olmayan bir ev düşünemeyecek seviyeye geldik. Şimdiyse oyun bilgisayarlarına artan bir talep olduğunu görüyoruz, çünkü yüksek performanslı bu bilgisayarlar sadece oyun oynatmakla kalmıyor, kullanıcıların her ihtiyacını rahatlıkla görebiliyor" ifadelerini kullandı. Sektör yetkilileri, oyun bilgisayarı alacaklara da önerilerde bulunuyor. Oyunu rahatça açabilmek ve oynarken sorun yaşamamak için bilgisayar satın almadan önce birtakım teknik özelliklere dikkat edilmesi gerektiğine değinen yetkililer, "Uygun fiyatlı olması dışında oyun bilgisayarı alırken hızlı işlemci, ekran ve ses kalitesi, geniş kapasiteli disk, uzun süre dayanan şarj, çabuk ısınmama gibi teknik detaylara kesinlikle dikkat edilmeli. Oyun bilgisayarı alırken alışveriş aceleye getirilmemeli" diye konuşuyor.
Oyun bereketi
Türkiye’de oyun pazarı 750 milyon dolara ulaşırken, oyun bilgisayarlarına ilgi de yükselişte. Bu yılın ilk çeyreğinde oyun bilgisayarı satışları arttı. Bilgisayar almak isteyenlere uzmanlardan öneriler geldi...
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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