Siber tehlike

Karnelerin alınmasıyla çocuklar tüm eğitim öğretim dönemi boyunca uzak kaldıkları online oyunlara daha fazla vakit ayırmaya başladı. Çocukların yaz döneminde günde 2 saatten fazla zaman ayırdıkları online oyunlar, uygunsuz içeriklerle karşılaşma ya da kişisel bilgileri paylaşma risklerini beraberinde getiriyor. McAfee tarafından yapılan yeni bir çalışma, çocukların siber risklere karşı yeterince korunmadığını ortaya koyuyor.
EBEVEYNLER ÇOK ENDİŞELİ
Ebeveynlerin yüzde 92'si çocuklarına her gün en az 1 saatlik oyun süresi tanırken, yüzde 8'i ise 5 saatten fazlasına izin verdiklerini ifade ediyor. Ortalamalara bakıldığında ise çocuklar günde 2 saatten fazla bir süreyi bilgisayar ya da mobil cihazların başında geçiriyor. Bu, haftada yaklaşık 15 saatlik bir zaman dilimi anlamına geliyor. Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri, çocukların yüzde 62'sinin diğer oyuncularla etkileşime girdiği, uygunsuz içerikle karşılaşma ya da hassas kişisel verilerin paylaşılmasının istendiği oyunları tercih etmeleri. Ebeveynlerin yüzde 89'u bu durumun farkında olduğunu belirtiyor. Yüzde 71'lik bir kesim ise kişisel bilgilerin paylaşılmasından, yüzde 77'si cinsel içerikli görüntülerden endişe ediyor.
RİSKLER KONUŞULMALI
MCAFEE Tüketici Güvenliği Uzmanı Gary Davis, çocukları istenmeyen durumlardan korumak için şu önerilerde bulundu:
Oyun kaynaklı riskleri çocuklarınızla konuşun.
Çocuklarınız oyunlar hakkında çeşitli püf noktaları ya da hileler için arama yapıyor olabilir. Bu linkler çoğunlukla siber risklere maruz kalmalarına yol açar. Yardımcılarla tehlikeli web sitelerine erişim konusunda uyarılar alabilir, tehlikeleri önleyebilirsiniz.
Çocuklarınızın cihazları ne kadar süreyle kullandıklarını takip edin. Ebeveynlerin denetimine olanak tanıyan yazılımlar kullanın.
EBEVEYNLER ÇOK ENDİŞELİ
Ebeveynlerin yüzde 92'si çocuklarına her gün en az 1 saatlik oyun süresi tanırken, yüzde 8'i ise 5 saatten fazlasına izin verdiklerini ifade ediyor. Ortalamalara bakıldığında ise çocuklar günde 2 saatten fazla bir süreyi bilgisayar ya da mobil cihazların başında geçiriyor. Bu, haftada yaklaşık 15 saatlik bir zaman dilimi anlamına geliyor. Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri, çocukların yüzde 62'sinin diğer oyuncularla etkileşime girdiği, uygunsuz içerikle karşılaşma ya da hassas kişisel verilerin paylaşılmasının istendiği oyunları tercih etmeleri. Ebeveynlerin yüzde 89'u bu durumun farkında olduğunu belirtiyor. Yüzde 71'lik bir kesim ise kişisel bilgilerin paylaşılmasından, yüzde 77'si cinsel içerikli görüntülerden endişe ediyor.
RİSKLER KONUŞULMALI
MCAFEE Tüketici Güvenliği Uzmanı Gary Davis, çocukları istenmeyen durumlardan korumak için şu önerilerde bulundu:
Oyun kaynaklı riskleri çocuklarınızla konuşun.
Çocuklarınız oyunlar hakkında çeşitli püf noktaları ya da hileler için arama yapıyor olabilir. Bu linkler çoğunlukla siber risklere maruz kalmalarına yol açar. Yardımcılarla tehlikeli web sitelerine erişim konusunda uyarılar alabilir, tehlikeleri önleyebilirsiniz.
Çocuklarınızın cihazları ne kadar süreyle kullandıklarını takip edin. Ebeveynlerin denetimine olanak tanıyan yazılımlar kullanın.
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