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çöktü mü? Whatsapp çalışıyor mu? Whatsapp'a ne oldu?

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı sabah saatlerinden itibaren anlık mesajlaşma uygulaması 'a girişte problem yaşamaya başladı. Vatandaşlar sosyal medyada WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp'a neden girilmiyor? WhatsApp'a ne oldu gibi soruları aratmaya başladı.

Whatsapp çöktü mü?

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının mesajlaşmak için en çok kullandığı uygulamaların başında olan 'a Dünya genelinde erişim problemi yaşanmaya başladı. WhatsApp'ın kurucularından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmezken kullanıcılar WhatsApp'a ne oldu? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? gibi sorularına cevap aramaya başladı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 09:10
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