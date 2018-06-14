Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının mesajlaşmak için en çok kullandığı uygulamaların başında olan WhatsApp'a Dünya genelinde erişim problemi yaşanmaya başladı. WhatsApp'ın kurucularından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmezken kullanıcılar WhatsApp'a ne oldu? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? gibi sorularına cevap aramaya başladı.

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