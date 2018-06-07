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ve Snapchat'i yasakladılar!

Dünyanın en büyük lastik firmaları arasında yer alan Continental, yaklaşık 36 bin şirket telefonundaki ve Snapchat uygulamalarını gizlilik endişeleri gerekçesiyle yasakladığını açıkladı. Yasağın temelinde, telefon ve tabletlerde saklanan kişi bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçebilme riski yatıyor.

WhatsApp ve Snapchati yasakladılar!

Continental sözcüsü, söz konusu yasak kararından 36 bin telefonun etkileneceğini söyledi. Şirketten yapılan resmi açıklamada da, telefon ve tabletlerde saklanan kişi bilgilerinin güvenliğine yönelik endişelerden dolayı yasağın hemen yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada gibi hizmetlerin veri koruma konusunda sorunlu olduğu belirtilerek, kişilerin rehber kişisel ve muhtemelen de gizli bilgilerine üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanma riski olduğu kaydedildi.

KULLANICILARA BIRAKMAK İSTEMEDİLER

Avrupa'nın yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uyum sağlamak için gizlilik konusu son dönemde firmaların en büyük baş ağrılarından biri haline geldi. Yeni yasaya göre gizlilik şartlarını ihlal eden firmalar gelirlerinin yüzde 4'üne varan oranlarda para cezaları ile karşı karşıya kalabilecek.

Continental CEO'su Elmar Degenhart da, veri koruma yasalarına uymanın sorumluluğunu kullanıcılara bırakmayı kabul edilemez bulduklarını ifade ederek, "İşte bu yüzden alternatifleri güvence altına alıyoruz." dedi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 16:26
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