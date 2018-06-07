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'nın Jüpiter fotoğrafı yı salladı! 39 yıllık bir gizem de çözüldü

(Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) bugün Mars hakkında önemli bir açıklama yapacak. Bununla birlikte NASA, Jüpiter'in 39 yıllık bir gizemini açıklığa kavuşturdu. Ayrıca dev gezegenin muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa süre içinde da oldukça popüler oldu.



yayınladığı bu fotoğrafla birlikte Jüpiter'deki yıldırımların nasıl oluştuğuna dair detaylar içeren bir makale de paylaştı.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracının 1979 Mart'ında Jüpiter'i geçmesinden bu yana bilim insanların dev gezegendeki şimşeklerin kaynağını merak ettiler. Birçok gök bilimci ve araştırmacı Jüpiter'deki yıldırımların radyo sinyallerini, Dünya'daki yıldırımların sinyalleriyle karşılaştırdı. Ancak sinyallerin birbiriyle uyuşmadığı ortaya çıktı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 16:44
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