



NASA yayınladığı bu fotoğrafla birlikte Jüpiter'deki yıldırımların nasıl oluştuğuna dair detaylar içeren bir makale de paylaştı.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracının 1979 Mart'ında Jüpiter'i geçmesinden bu yana bilim insanların dev gezegendeki şimşeklerin kaynağını merak ettiler. Birçok gök bilimci ve araştırmacı Jüpiter'deki yıldırımların radyo sinyallerini, Dünya'daki yıldırımların sinyalleriyle karşılaştırdı. Ancak sinyallerin birbiriyle uyuşmadığı ortaya çıktı.