;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. WhatsApp ve Snapchat'i yasakladılar!

Maps'in web sürümü geliyor! İşte Apple Haritalar hakkındaki detaylar...

'ın çevrimiçi harita hizmeti Apple Haritalar, WWDC adlı geliştiriciler konferansındaki açıklamayla geliştiricilere web üzerinden açılabilecek. Bu sayede web tabanlı haritalar da yakında karşımızda olacak.

Appleın sevilen hizmeti yenileniyor!

, bundan önce iCloud'un iPhone'umu Bul ya da Apple Store sitelerinde kendi haritalarını kullanıyordu. Ancak , Bing ya da Yandex'in harita hizmetleri gibi web tarayıcıdan Apple Maps'i yani Apple Haritalar'ı açabilmek mümkün değil.

EMBED DESTEĞİ

Habertürk'e göre Apple Maps'e yeni gelen gömme () desteği sayesinde, geliştiriciler web sitelerinde haritadaki bir bölgeyi ya da yeri işaretleyerek ziyaretçilere gösterebilecekler. Dokunmatik ekranda kullandığımız parmakla zum, sokak görünümü, uygu dörünümü, harita çevirme gibi işlevlerin de yer alacağı hizmet, ne yazık ki Apple Haritalar'a web üzerinden, kendi internet adresinden erişim sağlamıyor.

Apple bu konuda bir adım atarsa, belki halen rakiplerini bu alanda yakalayabilir.

Etiketler: , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe 16:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ