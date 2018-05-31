Popüler ücretsiz mesajlaşma servisi WhatsApp, daha önce 13 yaşını doldurmuş herkesin platformuna kayıt olmasına izin veriyordu. Öte yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği artık 16 yaşın altındaki herkesin engellenmesini şart koşuyor.

Yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirmiş durumda.