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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Oyunseverlere müjdeli haber geldi

'a yaş sınırı yolda

Popüler ücretsiz mesajlaşma servisi , daha önce 13 yaşını doldurmuş herkesin platformuna kayıt olmasına izin veriyordu. Öte yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği artık 16 yaşın altındaki herkesin engellenmesini şart koşuyor.

Yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirmiş durumda.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:13
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