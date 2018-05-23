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İşte Türkiye'nin ilk savaş uçağının uçuş görüntüleri

Türkiye için üretilen ilk uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışının görüntüleri yayınlandı.

Türkiyenin F-35A savaş uçağından ilk görüntüler

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 11 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin savaş uçağının görünleri paylaştı. 18-001 kuyruk numarasına sahip olan uçak, arkasında bir Türk bayrağı taşıyor.

Türkiye için üretilen ilk F-35A'nın uçuş videosunu izlemek için tıklayın!

21 HAZİRAN'DA TESLİM EDİLECEK

Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor.

Yeni nesil savaş uçağının A, B ve C olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:36
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