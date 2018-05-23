Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 11 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin F-35A savaş uçağının görünleri paylaştı. 18-001 kuyruk numarasına sahip olan uçak, arkasında bir Türk bayrağı taşıyor.
Türkiye için üretilen ilk F-35A'nın uçuş videosunu izlemek için tıklayın!
21 HAZİRAN'DA TESLİM EDİLECEK
Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.
F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.
5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI
F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor.
Yeni nesil savaş uçağının A, B ve C olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.
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