Telefonum olmadan asla!

Hitay Holding firmalarından, Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından gerçekleştirilen 'Gençlik Araştırması', gençlerin günlük rutinlerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. DORinsight tarafından ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup gençler arasında yapılan araştırmaya göre; gençlerin 23'ü "Telefonumu asla elimden bırakamam" diyor. "Cep telefonu vb. internete bağ-lı cihazlarınızdan ne kadar süreyle vazgeçebilirsiniz?" sorusuna, ankete katılan gençlerin yüzde 40'ı "En fazla 3-4 saat ayrı kalabilirim" derken, yüzde 18'i ise "En fazla bir gün bakmadan durabilirim" yanıtını verdi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgili olarak, "Sosyal medya paylaşımlarınızın beğenilmesi sizin için ne kadar önemli" sorusuna ise gençlerin yüzde 46'sı "Kesinlikle çok önemli, beğenilmek hoşuma gidiyor" derken, yüzde 54'ü ise "Kimse beğensin diye paylaşım yapmıyorum" yanıtını verdi.
AKILLI BÜYÜME
Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 büyüyerek 13.6 milyar liralık ciro elde etti. Araştırma şirketi GFK tarafından açıklanan 'GfK TEMAX Türkiye 2018 Birinci Çeyrek Sonuçları'na göre; pazardaki büyümeye en yüksek katkı akıllı telefon satışlarındaki artış ile telekom sektöründen geldi. Telekom sektörü bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 6.7 milyar liralık ciro elde etti. Akıllı telefon satışlarındaki artış ile 5.5 inç ve üzeri akıllı telefonlara olan talep cirosal büyüme trendini olumlu etkiledi. Bilgi teknolojileri sektörü ise aynı dönemde yüzde 8 büyüyerek 1.3 milyar liralık ciro kaydetti. Büyüme üzerinde en yüksek etkiye, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar sahip oldu. Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörünün cirosu yüzde 8 artış göstererek 135 milyon dolara çıktı.
AKILLI BÜYÜME
Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 büyüyerek 13.6 milyar liralık ciro elde etti. Araştırma şirketi GFK tarafından açıklanan 'GfK TEMAX Türkiye 2018 Birinci Çeyrek Sonuçları'na göre; pazardaki büyümeye en yüksek katkı akıllı telefon satışlarındaki artış ile telekom sektöründen geldi. Telekom sektörü bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 6.7 milyar liralık ciro elde etti. Akıllı telefon satışlarındaki artış ile 5.5 inç ve üzeri akıllı telefonlara olan talep cirosal büyüme trendini olumlu etkiledi. Bilgi teknolojileri sektörü ise aynı dönemde yüzde 8 büyüyerek 1.3 milyar liralık ciro kaydetti. Büyüme üzerinde en yüksek etkiye, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar sahip oldu. Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörünün cirosu yüzde 8 artış göstererek 135 milyon dolara çıktı.
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