WhatsApp, yenilenen grup yöneticisi kontrolleri ile sohbet sırasında grubun gizliliğini artırması ile öne çıkıyor. Yöneticiler artık grup bilgisi altına amaç veya başlıklar odaklı detayları girebiliyor. Bu tanıtıcı yazı sayesinde yeni bir üye, sohbetin üzerinde grup detaylarını görebiliyor ve grubun temel amaçlarını anlamış oluyor.
WhatsApp'ta büyük yenilik
Etiketler: WhatsApp
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