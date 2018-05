WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Şirketin iki kurucusu olan Brian Anton ve Jan Koum ise bu birleşmenin ardından Facebook'ta kendi işlerine CEO olarak devam ettiler. Acton geçtiğimiz aylarda istifa etmiş ve sonrasında ortaya çıkan Cambridge Analytica kriziyle #DeleteFacebook kampanyasına destek vermişti. Ancak Jan Koum hala şirketteydi.

Washington Post'tan verilen detaylara göre Koum, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" açıklamasında bulundu. İddialara göre Facebok ve WhatsApp yönetiminin satın alma sürecinden bu yana anlaşmazlıkları devam ediyordu. Fişleri çeken şey ise kullanıcı verilerinin korunma kriterleri oldu.

Aslında bu süreçte hepimiz kullanıcı verilerinin çok daha güvenli bir şekilde korunduğuna ikna edilmeye çalıştık. Karşılıklı şifreleme özelliği bundan birisiydi. Unutulan şey, verilerin asıl sahibinin Facebook olduğuydu ve bu veriler, anlaşılan o ki kötüye kullanıldılar. Sadece reklamlar için değil, kullanıcılardan habersiz olarak seçim araştırmaları için de kullanıldılar.

Koum ve Acton, WhatsApp'ın kurucusu olarak iki şirket arasındaki veri paylaşım kriterlerini her zaman ideal bir ölçüde tutmaya çalıştılar. Koum her ne kadar dışarıdan destek vermeye devam edeceğini, WhatsApp ekibinin hala harikalar başaracağını söylese de durumun çok parlak olmadığını anlamamız zor değil. En nihayetinde yöneticiler katında bir istifa söz konusu.





Merak edilen asıl konu Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bu istifaya tepkisiydi. Facebook'tan kısa bir açıklama yayınlayan Zuck, "Seninle bu kadar yakından çalışmayı özleyeceğim Jan. Dünyayı bağlamamamıza yardımcı olmak için yaptığınız her şey için, bana öğrettikleriniz için minnettarım. Bu değerler her zaman WhatsApp'ın kalbinde olacak." dedi. Mesajlar kibar, ancak kapalı kapılar ardında konuşulan hiçbir detay sunulmuyor.

Koum'un yerine kimin geleceği ise henüz netleşebilmiş değil.