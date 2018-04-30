Facebook'un bünyesinde yer alan Instagram, yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre; Instagram sessiz düğmesi ve diğer yeni özelliklerin testlerine şimdiden başlamış. Peki, Instagram'ın bu yeni özellikleri kullanıcılara neler sunacak?
Instagram'a bomba özellik yolda
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