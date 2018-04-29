Mesaj attığımızda ya da bir sohbet uygulamasında yazışarak konuştuğumuzda gülen surat, ağlayan insan ya da kızgın yüz ifadelerini duyguyu güçlendirmek için yazıda kullanıyoruz. Kimi özel günlerde farklı emojilerle günün anlam ve önemine mana katmaya çalışıyoruz. Kısacası emojiler hayatımızın ayrılmaz parçaları... Öyle ki yanlış emoji gönderildiğinde küsenler de darılanlar da oluyor.
Türkler bu emojileri yanlış biliyor!
Emojiler hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Yanlış emoji gönderenler ve buna küsenler, kırılanlar bile oluyor. Emoji konusunda bir araştırma yapan dijital iletişim uzmanı Ali Murat Kırık, Türklerin emojileri yanlış kullandığını söylüyor
Mesaj attığımızda ya da bir sohbet uygulamasında yazışarak konuştuğumuzda gülen surat, ağlayan insan ya da kızgın yüz ifadelerini duyguyu güçlendirmek için yazıda kullanıyoruz. Kimi özel günlerde farklı emojilerle günün anlam ve önemine mana katmaya çalışıyoruz. Kısacası emojiler hayatımızın ayrılmaz parçaları... Öyle ki yanlış emoji gönderildiğinde küsenler de darılanlar da oluyor.
Etiketler: marmara üniversitesi , Ali Murat Kırık , akıllı telefon , Türkiye , İnternet , EMOJİ
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