;
Yol Durumu
  1. WhatsApp'ta kişisel bilgileriniz risk altında!

Türkler bu leri yanlış biliyor!

ler hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Yanlış emoji gönderenler ve buna küsenler, kırılanlar bile oluyor. Emoji konusunda bir araştırma yapan dijital iletişim uzmanı , Türklerin emojileri yanlış kullandığını söylüyor



Mesaj attığımızda ya da bir sohbet uygulamasında yazışarak konuştuğumuzda gülen surat, ağlayan insan ya da kızgın yüz ifadelerini duyguyu güçlendirmek için yazıda kullanıyoruz. Kimi özel günlerde farklı lerle günün anlam ve önemine mana katmaya çalışıyoruz. Kısacası emojiler hayatımızın ayrılmaz parçaları... Öyle ki yanlış emoji gönderildiğinde küsenler de darılanlar da oluyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 29 Nisan 2018, Pazar 11:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ