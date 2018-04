Sağlıklı yaşam koçunuz cepte

ve ülkemizde yeni nesil sağlıklı yaşam a daha fazla önem veriyor. Spor salonlarının sayısı artan ilgiyle hızla çoğalırken, beslenme uzmanları da büyük rağbet görüyor.da bu durumu yakından gözlemliyor; sağlık durumunu yakından takip etmek isteyen, sağlıklı ve sportif yaşama ilgi duyan. Adımları, kalorileri, kalp atışını ve tansiyonu ölçen, her yaşa ve ihtiyaca göre farklılık gösteren mobil uygulama lara, iOS ve Android tabanlı cihazlarımızdan istediğimiz her an ulaşabiliyoruz. Ücretli ya da ücretsiz bu. Spor ve beslenme ağırlıklı mobil uygulamalarda, profesyonel sporcularla hazırlanan videolar, kuvvet, dayanıklılık, kas geliştirme ve kilo vermeye yönelik. Kullanıcılar, hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş antrenman programları oluşturabiliyor, kendi özel antrenörüyle çalışıyormuş gibi hissediyor. Evde, dışarıda istediği zaman programını uygulayabiliyor. Bu uygulamalarda beslenme uzmanları tarafındanda hazırlanabiliyor. Adımlarınız sayılıyor, su içmeniz gerektiği bile hatırlatılıyor. Harcadığınız kalorileri, aldığınız kalorileri hesaplamak kolaylaşıyor. Halihazırda çok sayıda çok sayıda mobil sağlık uygulaması var. Cep telefonu kullanıcılarına düşen ise kendilerine uygun olanı seçmek.Mobil sağlık uygulamaları pazarı çok hızlı büyüyor. Grand View Research'un raporlarına göre, 2017 yılında mobil sağlık uygulamaları pazarı yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2025 yılına kadar her sene ortalama yüzde 45 büyüme oranı bekleniyor. Mobil sağlık uygulamaları arasında en yüksek talep fitness ve sağlıklı yaşam ile ilgili uygulamalardan oluşuyor. Bunu, diyet / beslenme, kadın sağlığı, hastane uygulamaları gibi diğer mobil uygulama türleri takip ediyor.