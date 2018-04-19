WhatsApp'a bomba özellik
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni bir özelliği daha hayata geçiriyor.
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