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'a bomba özellik

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan yeni bir özelliği daha hayata geçiriyor.

'ın için yayınladığı 2.18.117 numaralı beta sürümü, anlık iletişim uygulamasına gelecek olan 'yüksek öncelikli bildirimler' özelliğini gün yüzüne çıkardı.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 14:11
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