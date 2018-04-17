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  1. Facebook hesabı olmayanların da bilgilerine erişmiş

'da erişim sorunu (Twitter çöktü mü?)

Mikro blog sitesi 'a erişim sağlanamıyor. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı "Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" mesajı ile karşılaşıyor.

Twitterda erişim sorunu (Twitter çöktü mü?)
Sosyal medya devi 'a dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor.

Down Detector'un konuya ilişkin yayınladığı raporunda Twitter'ın pek çok ülkede erişim sorunu yaşadığı bilgisine yer verildi.

TSİ 17.00 itibari ile yaşanan sorun ile ilgili henüz Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 17:29
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