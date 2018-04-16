Bilinmeyen numara servislerinin işine göz diken WhatsApp, vCard adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, kendilerine mesaj atan tanımadıkları numaraların kimlere ait olduğunu doğrudan görebilecek.
Bilinmeyen numara servislerinin işine göz diken WhatsApp, vCard adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, kendilerine mesaj atan tanımadıkları numaraların kimlere ait olduğunu doğrudan görebilecek.
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