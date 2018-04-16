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yeni özelliğini yayınladı

Milyarlarca kişinin kullandığı sosyal mesajlaşma ağı kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliğe imza attı.

Bilinmeyen numara servislerinin işine göz diken , vCard adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, kendilerine mesaj atan tanımadıkları numaraların kimlere ait olduğunu doğrudan görebilecek.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 12:50
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