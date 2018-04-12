;
Yol Durumu
  1. iOS 11.3 güncellemesi ekranı değişen iPhone 8’leri bozuyor

, ve kullananlar bu habere dikkat!

'nin bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde kullanılan tüm iletişim kanallarını takip edeceği; , ve verilerini kaydedeceği iddia edildi.

Amerika'da ortaya atılan bir iddia tüm dünyanın merak konusu olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Henüz teyit edilemeyen iddiaya göre Amerika Birleşik Devleti, bugünden itibaren tüm dünyada yeni iletişim kurallarını yürürlüğe sokacak.

Etiketler: , , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 08:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ