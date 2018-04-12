Amerika'da ortaya atılan bir iddia tüm dünyanın merak konusu olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Henüz teyit edilemeyen iddiaya göre Amerika Birleşik Devleti, bugünden itibaren tüm dünyada yeni iletişim kurallarını yürürlüğe sokacak.
Facebook, Twitter ve WhatsApp kullananlar bu habere dikkat!
ABD'nin bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde kullanılan tüm iletişim kanallarını takip edeceği; WhatsApp, Twitter ve Facebook verilerini kaydedeceği iddia edildi.
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