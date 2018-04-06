Zuckerberg’in özel mesajları otomatik olarak siliniyor

İsmini açıklamak istemeyen üç Facebook çalışanı, Zuckerberg ile yaptıkları Messenger sohbetlerinde sosyal ağın kurucusu tarafından gönderilen iletilerin silindiğini ancak kendi yanıtlarının görünmeye devam ettiğini açıkladı.

ZUCKERBERG'İN ÖZEL MESAJLARI SİLİNİYOR

Facebook kullanıcıları, gönderdikleri özel mesajları karşı tarafın gelen kutusundan silemezken, Mark Zuckerberg ve sosyal ağın diğer yöneticileri için özel bir sistem uygulanıyor.

SUNUCULARDA YOK

TechCrunch tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Zuckerberg tarafından 2010 yılında insanlara gönderilen Messenger iletilerinin ne sohbet ekranında ne de kullanıcı verilerinin indirilmesine olanak tanıyan Facebook sunucularında bulunamadığı ortaya çıktı.

FACEBOOK DOĞRULADI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Facebook sözcüsü, sosyal ağın yöneticilerinin mesajlarının bir süre sonra otomatik olarak silindiğini doğruladı: "2014 yılında Sony Pictures e-postaları hack'lendikten sonra yöneticilerimizin iletişimlerini korumak için bir dizi değişiklik yaptık. Bunlar arasında Mark'ın Messenger'dan gönderdiği iletilerin saklanma süresinin sınırlanması da yer alıyor."

Şirket sözcüsü, Facebook kullanıcılarının özel mesajları için herhangi bir saklama süresi uygulaması olmadığını belirtti. Kullanıcılar iletileri yalnızca kendi gelen kutularından silebilirken, silinen iletiler karşı tarafta görünmeye devam ediyor.

Facebook, kullanıcıların gelen kutusundan mesaj sildiğini daha önce kamuoyuna hiç açıklamadığı gibi, gelen kutularında değişiklik yapılan alıcıları da özel olarak bildirmedi.