;
Yol Durumu
  1. Kanlı yayın

Google tehlikesi! Google Chrome ile ilgili gerçek!

İnternet tarayıcısı Google Chrome’un Windows işletim sistemi bulunan bilgisayarlardaki tüm dosyaları sürekli olarak taradığı ileri sürüldü.



ABD merkezli Motherboard sitesinin haberine göre Siber güvenlik uzmanı Kelly Shortridge, Google Chrome tarayıcısının, 'belgeler' klasöründeki dosyalar da dahil olmak üzere bilgisayarındaki tüm dosyaları taradığını belirtti.

  • 05 Nisan 2018, Perşembe 16:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ