;
Yol Durumu
  1. NASA'dan 'sessiz' süpersonik uçak projesi

'da ifade verecek

Facebook'un kurucusu veri skandalı ile ilgili 'da Kongre'nin 'enerji ve ticaret komisyonu'na ifade verecek.



devi Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Son haftalarda ciddi maddi ve manevi kayba uğrayan Facebook'un kurucusu konu ile ilgili ifade verecek.

Facebook'un kurucusu veri skandalı ile ilgili 'da Kongre'nin 'enerji ve ticaret komisyonu'na ifade verecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 16:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ