Sosyal medya devi Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Son haftalarda ciddi maddi ve manevi kayba uğrayan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg konu ile ilgili ifade verecek.

Facebook'un kurucusu veri skandalı ile ilgili 11 Nisan'da Kongre'nin 'enerji ve ticaret komisyonu'na ifade verecek.