;
Yol Durumu
  1. Facebook'u bırakmak stresi azaltıyor

, teslimat servisi ’a son veriyor

, büyük umutlarla başlattığı talep üzerine teslimat servisi ’a son veriyor

Uber o hizmeti sonlandırıyor

'in 2014 yılında Manhattan'da başlattığı servisi, kullanıcıların paketleri bir yerden diğerine taşıyacak kuryeler bulmalarını sağlıyordu. TechCrunch'ın haberine göre, şirket bu servisi 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdirecek.

Uber'in faaliyet alanlarını genişletmek için attığı ilk adımlardan olan UberRush, Manhattan'daki 1 yıllık deneme süresinin ardından ABD'nin Chicago ve kentlerinde de kullanıma sunulmuştu.



Şirket daha sonra restoranların bu servisi kullanmasını yasaklayarak, UberEat servisini başlatmış ve yiyecek teslimatı alanına giriş yapmıştı.
UberRush'ın sona ermesi, bu alanda faaliyet gösteren bir diğer teslimat şirketi olan Shyp'in kapanmasını takip etti.

Etiketler: , ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 22:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar