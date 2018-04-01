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  1. Facebook'u zora sokan 'Çirkin gerçek' yazışması

Skandal 2

Skandal 2
Kişisel bilgileri sattığı ortaya çıkan 'ta ikinci skandal patlak verdi. 2016 tarihli iç yazışmada şirket yöneticilerinden , tehditler ya da terör eylemleri sonucu insanların ölmesi anlamına gelse bile büyümenin önemli olduğunu söyledi. Yazışmanın kamuoyuna sızması üzerine şirketin CEO'su Zuckerberg ve Bosworth bu satırların şirketin felsefesini yansıtmadığına ilişkin açıklamalar yaptılar. Ancak ciddi oranda düşüşe geçen Facebook hisseleri bu iddialar üzerine iyice çakıldı.
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