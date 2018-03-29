‘Arayanı göstereceğim’ diye 14 koldan 'cep'lerimize sızdılar!

TELEFONUNUZUN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE!

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren GetConnect ve benzeri mobil uygulamaların kullanıcı bilgilerine erişmesi kişisel bilgi güvenliğinin önemini de tekrar gözler önüne serdi.

Akıllı telefon kullanıcılarının kendi istekleri ile cihazlarına indirdikleri bu tarz uygulamalar, sadece telefon rehberlerindeki numara ve isim bilgilerine erişmekle kalmıyor. "Beni kim aradı?", "Arayan kim?", "Başkalarının rehberinde hangi isimle kayıtlısın?" gibi cevabı merak edilen sorularla kullanıcıların ilgisini çeken bu uygulamalar, kişilerin Facebookresimlerini bile ifşa edebiliyor. Bu yüzden rehberlik hizmeti sunan uygulamaları indirmeden önce iki defa düşünmek, indirdikten sonra ise söz konusu uygulamanın sizden mobil cihazınız aracılığıyla hangi erişim izinlerini aldığını kontrol etmekte büyük fayda var.

Çünkü aslında numara-isim sorgulama için sadece rehbere erişim izni yeterli olmasına karşın, bu uygulamaların hemen hemen hepsi 14 farklı kalemde erişim iznini kullanıcıdan alıyor.