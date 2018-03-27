İş stresini oyunla atıyoruz

NIELSEN&AdColony araştırmasına göre; çalışanların yüzde 95'i akıllı telefonundan aktif olarak oyun oynuyor. Çalışan kesimin yarısına yakını her gün mobil oyun oynadığını belirtirken, en sık oyun oynadıkları saat aralığı 20.00-23.00 saatleri olarak belirlendi. AdColony ileNielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'deMobil Oyunlar ve Oyuncular araştırmasının üçüncü ayağında, 25-44 yaş arası profesyonel olarak çalışma hayatının içinde olanların mobil oyunlarla ilişkisi incelendi. Araştırmaya katılanlar en çok televizyon izlerken, evdedinlenirken ve müzik dinlerken mobil oyun oynadıklarını belirtti.
Çalışan kitlenin mobil oyunlar oynarken kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda ağırlıkla pozitif bir ruhhaliyle ilişkilenen, rahatlık, mutluluk ve heyecan gibi duygular ön plana çıktı.
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