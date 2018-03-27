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İş stresini oyunla atıyoruz

İş stresini oyunla atıyoruz
NIELSEN&AdColony araştırmasına göre; çalışanların yüzde 95'i akıllı telefonundan aktif olarak oyun oynuyor. Çalışan kesimin yarısına yakını her gün oynadığını belirtirken, en sık oyun oynadıkları saat aralığı 20.00-23.00 saatleri olarak belirlendi. AdColony ile Nielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular araştırmasının üçüncü ayağında, 25-44 yaş arası profesyonel olarak çalışma hayatının içinde olanların mobil oyunlarla ilişkisi incelendi. Araştırmaya katılanlar en çok televizyon izlerken, evde dinlenirken ve müzik dinlerken mobil oyun oynadıklarını belirtti.



Çalışan kitlenin mobil oyunlar oynarken kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda ağırlıkla pozitif bir ruh haliyle ilişkilenen, rahatlık, mutluluk ve heyecan gibi duygular ön plana çıktı.
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