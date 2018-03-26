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X daha ucuza geliyor!


, bu yıl mevcut X sürümüne yeni bir yükseltmede bulunacak elbette. Bu yılın sonbahar ayında Apple'ın döngüyü bozmayarak yeni telefonun tanıtmasını bekliyoruz.
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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 22:31
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