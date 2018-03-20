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En sosyal biziz!

Ülkemizde 51 milyon , 33 milyon da Instagram hesabı bulunuyor. , Instagram’da nüfus/kullanıcı oranında dünya ikincisi olurken, 15 milyon nüfusa sahip İstanbul da 14 milyon Facebook hesabıyla dünyada beşinci sıraya yerleşti

En sosyal biziz!
Cep telefonları, bilgisayarlar artık her an yanımızda. kullanımı, buna bağlı olarak da kullanımı her geçen gün artıyor. Sosyal medya kullanımında, dünyada ön sıralarda yer almaya başladık. İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social'ın 2018 yılı araştırmasına göre, 81 milyon nüfusa sahip 'de 54 milyon 330 bin kişi aktif olarak internet kullanıyor. Bu kitlenin yüzde 84'ü internete düzenli olarak her gün giriyor ve PC, tablet ya da akıllı telefonlar aracılığıyla ortalama 7 saatlerini internette dolaşarak geçiriyor. İnternet kullanıcılarının sörf yaparken ağırlıklı tercihleri ise sosyal medya oluyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de 51 milyon Facebook, 33 milyon da Instagram hesabı bulunuyor. kullanıcısı sayısında ilk 3 sırayı Hindistan (250 milyon), İngiltere (230 milyon) ve Brezilya (130 milyon) paylaşırken, Türkiye 51 milyon kullanıcıyla Tayland ile birlikte 8'inci sırayı paylaşıyor. Şehirler bazındaki sıralamada ise İstanbul 14 milyon kullanıcı ile Mexico City (Meksika), Quezon City (Filipinler) ile beraber beşinci sırada yer alıyor. En çok Facebook hesabının 22 milyonla Tayland'ın 8 milyon nüfuslu başkenti Bangkok'ta olması dikkati çekiyor. Instagram'da ise Türkiye, yüzde 41'lik nüfus/kullanıcı sayısı oranıyla İsveç'in ardından dünya ikincisi. ABD'nin 110 milyon ile ilk sırada yer aldığı Instagram kullanıcı sayısı listesinde ise Türkiye 33 milyonla beşinci sırada yer alıyor.
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