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Instagram'ın algoritması eski haline dönüyor

Instagram'ın Facebook tarafından satın alındıktan sonra değiştirilen algoritması yeniden eski haline dönüyor ve kronolojik gösterim geri geliyor. Yani uygulamada artık en son paylaşılan fotoğraflar eskiden olduğu gibi önce gösterilecek.

Instagram yaptığı açıklama ile en son takip ettiğiniz ya da yakın zamanda etkileşime girdiğiniz kullanıcıların gönderilerini ön plana çıkaran algoritmasının değiştiğini duyurdu.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 09:37
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