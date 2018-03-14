Instagram yaptığı açıklama ile en son takip ettiğiniz ya da yakın zamanda etkileşime girdiğiniz kullanıcıların gönderilerini ön plana çıkaran algoritmasının değiştiğini duyurdu.
Instagram'ın algoritması eski haline dönüyor
Instagram'ın Facebook tarafından satın alındıktan sonra değiştirilen algoritması yeniden eski haline dönüyor ve kronolojik gösterim geri geliyor. Yani uygulamada artık en son paylaşılan fotoğraflar eskiden olduğu gibi önce gösterilecek.
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