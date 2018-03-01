;
Yol Durumu
  1. 8. Mixx Ödülleri sahiplerini buldu
  2. Bill Gates'ten Elon Musk'ı kızdıracak açıklama

Hayatımız değişecek

Barselona’da gerçekleştirilen Kongresi’nde; temassız ödeme özellikli takılardan tansiyon ölçen telefonlara, incelten kulaklıklara kadar pek çok yeni ürün gün yüzüne çıktı

Hayatımız değişecek


Dünyanın en büyük teknoloji larından biri olarak kabul edilen ve 'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi- Mobile World Congress (MWC 2018), son teknoloji ürünlere ev sahipliği yaptı. Başta cep telefonları olmak üzere, 5G, giyilebilir teknoloji, nesnelerin i, ve otonom otomobillerin damga vurduğu fuarda, temassız ödeme özellikli takılar, tansiyon ölçen telefonlar, incelten kulaklıklar gibi ürünler dikkatleri çekti. Bugün sona erecek fuarda tanıtılan, hayatı kolaylaştırmaya yönelik ürünlerden bazıları şöyle:
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar