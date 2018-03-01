Hayatımız değişecek
Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde; temassız ödeme özellikli takılardan tansiyon ölçen telefonlara, incelten kulaklıklara kadar pek çok yeni ürün gün yüzüne çıktı
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen ve İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi- Mobile World Congress (MWC 2018), son teknoloji ürünlere ev sahipliği yaptı. Başta cep telefonları olmak üzere, 5G, giyilebilir teknoloji, nesnelerin interneti, yapay zeka ve otonom otomobillerin damga vurduğu fuarda, temassız ödeme özellikli takılar, tansiyon ölçen telefonlar, incelten kulaklıklar gibi ürünler dikkatleri çekti. Bugün sona erecek fuarda tanıtılan, hayatı kolaylaştırmaya yönelik ürünlerden bazıları şöyle:
Etiketler: Mobil Dünya , Moto Mod , google , Android , İspanya , İnternet , fuar , Yapay zeka
- 01 Mart 2018, Perşembe
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