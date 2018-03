8. Mixx Ödülleri sahiplerini buldu

"Aslında Dijital'in Ödülü Sonuçtur'' temalı MIXX Awards Türkiye'de büyük ödülün kazananı Evlatlarınız Bize Emanet çalışması oldu. Çalışma ayrıca Online Reklam Filmleri, Marka Farkındalığı ve Konumlandırma ve Markalı İçerik kategorilerinde ödül aldı.

Dijital dünyanın Oscar'ı olarak kabul edilen MIXX Awards yarışmasına bu yıl 29 kategoride 645'i geçerli toplam 693 başvuru yapıldı.

Sunuculuğunu Ece Sükan'ın yaptığı Ödül Töreni'nde 29 kategoride 91 ödül verildi. Ayrıca gecede "Siber Zorba Olma #FarkınaVar" kampanyasına da Jüri Özel Ödülü verildi.

Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için çalışan IAB Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 8 yıldır düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni'nde şunları söyledi: "Dijital dünya olağanüstü bir hızla değişiyor. Aslında yaşadığımız bu sürece değişim değil devrim demek daha doğru olur.

Tıpkı yaklaşık 100 yıl önce üretim yöntemlerini değiştirip, ürünleri ambalaja sokan, her yere daha hızla ulaşmasını sağlayan sanayi devrimi gibi bir devrim. Tıpkı işletmelerin arz, talep dengelerini, mikro ve makro ekonomiyi analiz ederek farklı endüstriyel süreçler geliştirmelerini sağlayan IT devrimi gibi bir devrim. Ve bu devrimin adı "Dolaysız Ekonomi Devrimi".

Bu ekonomide sonsuz sayıda mağaza ve raf var. Üretim kapasitesi de sonsuz. Dilediğiniz her şey 7/24 kapınıza kadar teslim ediliyor. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız Ekonomide markalar sınırlı yeri olan raflarda öne çıkmak için yarışmıyor. Bulut teknolojisi ve veri Dolaysız Ekonominin yapı taşlarını oluşturuyor. Veri kapitalden daha önemli bir ekonomik değer olarak kabul ediliyor. Bulut teknolojilerinden yararlanan herkes her şeyi düşük maliyetlerle outsource edebiliyor. Tedarik zincirinin kendisi bir hizmete dönüşüyor böylece küçük markalar büyüklerle birlikte ekonominin itici gücüne dönüşüyor.

Bugün, bu salonda bulunan herkes Dolaysız Ekonomiyi yaratanlar, geliştirenler ve büyütenler arasında yer alıyor. Biliyoruz ki, bu daha başlangıç, gidilecek yolu hep birlikte açacak, hep birlikte "Dolaysız Ekonominin, Dolaysız Markalarının" başarısı için çalışacağız."

8. MIXX Awards Türkiye'nin Lider Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet, Milliyet ve PuhuTV olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Admatic,Digital Partners, Genart Medya, Google, Kızlarsoruyor, Ligatus, MG Media, Sözcü ve Unite.ad yer alıyor. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise Facebook oldu. Netcom Medya ve Sporx'in Kategori Destekçileri olduğu MIXX'e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundu. Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve Project House'un katkılarıyla düzenlendi. Onedio da geceye özel hazırladığı videolarla Ödül Töreni'ne renk kattı.

Başvuru sayılarıyla her yıl rekor kıran MIXX Awards'ta bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Ön Eleme, Başkanlığını Publicis One Türkiye CEO'su İnanç Dedebaş'ın üstlendiği Jüri ile birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 45 kişilik Ön Eleme Jürisi tarafından yapıldı. Ön Eleme 2-7 Şubat tarihleri arasında dört ayrı grup halinde IAB Türkiye ofisinde gerçekleşirken, Ana Jüri 9-10 Şubat tarihlerinde tamamlandı.

İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Marka Destinasyon Siteleri

Altın MIXX Penti MyBra - Benim Sütyenim – Penti / Utopic Farm

Altın MIXX Olimpik Anneler Türkiye Spor Haritası – P&G / Lamba Dijital & Starcom

Bronz MIXX Türünün X Örneği – Mercedes-Benz / Karbonat

Markalı Mobil Aplikasyonlar

Gümüş MIXX P&G Banabak App – P&G / Starcom & Akampüs & Saatchi&Saatchi

Rich Media Display Reklamları

Altın MIXX Efsane Geri Döndü – Vodafone / C-Section

Gümüş MIXX Marathon Ultimate Led - Smart Player – Türk Philips Ticaret / Pure New Media

Bronz MIXX Doritos Risk 2.0 – Frito Lay / OMD

Mobil Rich Media Display Reklamları

Altın MIXX Prima Prematüre Bebek Bezi Farkındalık Projesi –

P&G / Sesli Harfler linked by Isobar & Starcom

Gümüş MIXX Talihsiz Telefonlar Serisi – Vodafone & C-Section

Bronz MIXX Internet Avcıları – Vodafone & Mindshare

Ev-Dışı Dijital

Altın MIXX HP Sprocket – HP / OMD

Altın MIXX MAC Cosmetics Programatik OOH ile Mağazaya Yönlendirme –

Elca Kozmetik / Mindshare & Awarion

Gümüş MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji & Zoom İletişim

Bronz MIXX Barilla IQ – Barilla / Milklab

Oyunlar ve Oyun İçi Reklamlar

Altın MIXX Kafa Topu – P&G / Starcom & Gamester

Online Reklam Filmleri

Altın MIXX Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM

Gümüş MIXX Viziizle - Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi – Vestel / Concept

Bronz MIXX Peki ya sen, onlardan hangisisin? – Ülker / Wanda Digital

Bronz MIXX Ses Getirenler – Samsung Türkiye / Roy+Teddy

Bronz MIXX "Siber Zorba Olma!" #farkınavar – Samsung Türkiye / Titrifikir

Viral

Altın MIXX Kadınlardan Erkeklere Bir Mesaj Var – Onedio

Interaktif Reklam Filmleri

Altın MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya

Gümüş MIXX 3 Ay Bedava Eğitimli İnternet Kampanyası - Havuz Problemi –

Türk Telekom / Brand the Bliss

Mikrositeler

Altın MIXX Player1 – P&G / Starcom & AdColony Turkey

Gümüş MIXX Migros TV Sesli Tarifler – Migros / AdColony Turkey & KoçZer

Mekan-Temelli Reklam

Altın MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji / Zoom İletişim

Altın MIXX Opet Yanımda – Opet / People Initiative & KoçZer

Gümüş MIXX Vodafone 39. Istanbul Maratonu – Vodafone / Mindshare

Bronz MIXX HP Sprocket – HP / OMD

Arama Motoru

Altın MIXX What was not "Up and Running" – Bip / Hype & BPN İstanbul

Doğrudan Pazarlama (direct response ve ve lead generation)

Altın MIXX Prima Dünyası – P&G / Starcom & Lamba Dijital & Sesli Harfler linked by Isobar

Altın MIXX Şimdi Tam Zamanı – TP Vision / Pure New Media

Gümüş MIXX Penti MyBra - Benim Sütyenim - Penti / Utopic Farm

Gümüş MIXX Yeni Alışveriş Çılgınlığı; Renault Kadjar – Renault / Wavemaker Turkey

B2B

Gümüş MIXX B2B Dijitalden POS Cihaz Satışı - Akbank

Bronz MIXX SmARt Engine – Exxonmobil & Milklab

Native Reklam

-Ödül Yok-

Yaratıcı Reklam Optimizasyonu

Altın MIXX Sahibinden.com Sahiplendiriyor - Sahibinden.com / Rafineri

Bronz MIXX Programmatic Outdoor – Unilever / Mindshare

Marka Farkındalığı ve Konumlandırma

Altın MIXX Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM

Gümüş MIXX MAX YouTube Star – Unilever / Proje Calide & Mindshare

Bronz MIXX puhutv Marka Farkındalığı ve Konumlandırma – puhutv / SEM & Kompüter

Bronz MIXX Ruhun Duysun – Grundig / 12 Yapım & V for Viral

Markalı İçerik

Altın MIXX Ruhun Duysun – Grundig / 12 Yapım & V for Viral

Altın MIXX MAX YouTube Star – Unilever / Proje Calide & Mindshare

Bronz MIXX Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM

Bronz MIXX Tadım Sahne – Tadım / Wavemaker Turkey & Nokta

Online-Offline Entegrasyonu

Altın MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya

Gümüş MIXX Orkid KızGibi Dene-Yanıl-Öğren Lansmanı –

P&G / Excel İletişim ve Algı Yönetimi & Starcom

Bronz MIXX Nestlé Pure Life şişeleri seni harekete çağırıyor! – Nestlé / Havas İstanbul & Mindshare

Dijital Mecra Entegrasyonu

Altın MIXX Vodafone Red Fi Dizisi – Vodafone / C-Section & Mindshare

Gümüş MIXX İftara Sakladık – Tavuk Dünyası / Concept & Mediacom

Bronz MIXX Gillette Milliyet Spor Ödülleri – P&G / Starcom & Milliyet & Sportsnet & 4129Grey

Bronz MIXX Nescafé Xpress'le Trampa – Nestlé / FormatC & Mindshare

Bronz MIXX Yeni Alışveriş Çılgınlığı; Renault Kadjar – Renault / Wavemaker Turkey

Dijitalden Mağazaya

Altın MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji / Zoom İletişim

Gümüş MIXX Aşk Tam Bana Göre – Migros / Oliver İstanbul

Bronz MIXX Koçtaş Çoklu Kanal Ölçümü Kampanyası – Koçtaş / KoçZer

Bronz MIXX MAC Cosmetics Programatik OOH ile Mağazaya Yönlendirme –

Elca Kozmetik / Mindshare & Awarion

Mobil Kampanyalar

Altın MIXX Hopi BP Markalı Pin Uygulaması – BNR Teknoloji / Zoom İletişim

Gümüş MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya

Bronz MIXX #banabak'tan Promosyon Kampanyalarına Yenilikçi Bakış – P&G / Youth Republic

Bronz MIXX Kafa Topu – P&G / Starcom & Gamester

Bronz MIXX TEB BNP Paribas TEB Tennis Stars Branded Snapchat Lens – TEB / Wanda Digital

Kar Amacı Gütmeyen/Kamu Hizmetleri

Altın MIXX "Siber Zorba Olma!" #farkınavar – Samsung Türkiye / Titrifikir

Gümüş MIXX Sahibinden.com Sahiplendiriyor – Sahibinden.com / Rafineri

Gümüş MIXX Ses Getirenler – Samsung Türkiye / Roy+Teddy

Lansman Kampanyaları

Altın MIXX puhutv Lansman Kampanyası – puhutv / SEM & Kompüter

Gümüş MIXX McDonald's Gamer Menü Lansmanı – McDonald's / OMD & NewGen

Gümüş MIXX Vodafone FreeZone Gaming – Vodafone / C-Section

Bronz MIXX Ses Getirenler – Samsung Türkiye / Roy+Teddy

Sosyal Pazarlama, WOMM

Altın MIXX Orkid KızGibi Dene-Yanıl-Öğren Lansmanı –

P&G/ Excel İletişim ve Algı Yönetimi & Starcom

Altın MIXX Siber Zorba Olma! #FarkinaVar – Samsung Türkiye / Onedio & Starcom

Gümüş MIXX McDonald's Gamer Menü Lansmanı – McDonald's / OMD & NewGen

Gümüş MIXX TatilBudur'la Tatil Kampanyası – Tatilbudur / Brand the Bliss

Bronz MIXX #FİLMOLSUN – Akbank / JET İstanbul

Bronz MIXX Pantene Altın Kelebek – P&G / Starcom & 4129Grey

Deneysel ve Yenilikçi

Altın MIXX Akbank Sanat'la Şehrin Caz Hali – Akbank / Mediacom & Onedio

Gümüş MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya

Bronz MIXX Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir – Ford Otosan / TTBOOM & GTB İstanbul

Veriden Esinlenen Yaratıcılık

Altın MIXX Instagram'da Mutluluklar – Akbank / TBWA\Istanbul

Gümüş MIXX Dikkat Anı Datası – BluTV / McCann İstanbul

Gümüş MIXX Şimdi Tam Zamanı – TP Vision / Pure New Media

Dijitalde Influencer Yoluyla Pazarlama

Altın MIXX Proje Midlane – Vodafone / Mindshare

Gümüş MIXX MAX YouTube Star – Unilever / Proje Calide & Mindshare

Gümüş MIXX FreeZone Internet Avcıları – Vodafone / C-Section

Bronz MIXX McDonald's Gamer Menü Lansmanı – McDonald's / OMD & NewGen

Gerçek Zamanlı Etkileşim

Altın MIXX Vodafone Red Fi Dizisi Sponsorluğu – Vodafone / C-Section & Mindshare

Gümüş MIXX Beyler Ben Gidiyorum – DenizBank / Plasenta

Gümüş MIXX İçerdesin – Fiat / People Initiative & KoçZer & Genart Medya

Bronz MIXX İftara Sakladık – Tavuk Dünyası / Concept & Mediacom

Bronz MIXX Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir – Ford Otosan / TTBOOM & GTB İstanbul

Jüri Özel Ödülü: Siber Zorba Olma #FarkınaVar – Samsung Türkiye / Onedio & Starcom & Titrifikir

Yılın En İyisi: Evlatlarınız Bize Emanet – Ford Otosan / TTBOOM