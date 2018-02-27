Teknoloji şov

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından GSMAMobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress(MWC 2018) İspanya'nın Barselona kentinde başladı. Fuarda 208 ülkeyi temsilen 108 bin katılımcı, 6 bin 100 şirket CEO'su, 320 konuşmacı, 3 bin 500 basın mensubu, 2 bin 300'ün üzerinde katılımcı şirket bulunuyor. Başta cep telefonları olmak üzere, 5G, giyilebilir teknoloji, nesnelerin interneti, yapay zeka ve otonom otomobillerin damga vurduğu fuara, Türkiye'den de çok sayıda şirket katılıyor. GSMA tarafından açıklanan Ericsson araştırması verilerine göre; sadece operatörlerin gelirlerinin 2016 yılı sonu itibarıyla 1.05 trilyon doları aştığı mobil ekonominin, 2020 yılı sonunda 1.14 trilyondolara ulaşması bekleniyor.
5.7 MİLYAR ABONE 2016 sonu itibarıyla 4.8 milyon insan mobil şebekeye abone olurken, 2020'de bu rakamın 5.7 milyar aboneye ulaşacağı tahmin ediliyor. Trilyonlarca dolarlık mobil ekonominin paydaşları dün başlayan fuarda bir araya geldi. Katılımcılar, 1 Mart'a kadar sürecek fuarda, mobil ödemeden 5G altyapsına, girişimcilikten mobil oyunlara kadar projelerini anlatacak.
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