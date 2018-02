Gözümüz ekranda!

telefonları, bilgisayarlar artık hayatımızın her anında yanımızda. Buna bağlı olarak. We Are Social ve Hootsuite'in birlikte hazırladığı rapor, Türkiye 'de teknolojik hayatın ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Rapora göre, Türkiye'de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık. Ülkemizde internet kullanıcılarının sayısıulaşırken, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının iseyükseldiği belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı daulaştı.Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ilegelirken, ikinci sırada, üçüncü sırada iseyer aldığı belirlendi.ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ilesırada bulunduğu anlaşıldı. Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sıradakullanıcı ileyer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube 'un ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Instagram ise 800 milyon kullanıcıya sahip.