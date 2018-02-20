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Gözümüz ekranda!

’de aktif kullanıcısı sayısı 51 milyona ulaştı. Sosyal medya kullanımında ise günde ortalama 2 saat 48 dakika ile dünyada 13’üncü sıraya yerleştik...

Gözümüz ekranda!
Cep telefonları, bilgisayarlar artık hayatımızın her anında yanımızda. Buna bağlı olarak internet, sosyal medya kullanımı da hızla artıyor. We Are Social ve Hootsuite'in birlikte hazırladığı rapor, 'de teknolojik hayatın ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Rapora göre, Türkiye'de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67'si internet kullanıcısı. Ülkemizde kullanıcılarının sayısı 54.3 milyona ulaşırken, aktif kullanıcısı sayısının ise 51 milyona yükseldiği belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı da 59 milyona ulaştı.

FACEBOOK İLK SIRADA
Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya'nın, üçüncü sırada ise Endonezya'nın yer aldığı belirlendi. Türkiye'nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13'üncü sırada bulunduğu anlaşıldı. Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan 'un ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Instagram ise 800 milyon kullanıcıya sahip.
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