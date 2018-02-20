Gözümüz ekranda!

Cep telefonları, bilgisayarlar artık hayatımızın her anında yanımızda. Buna bağlı olarak internet, sosyal medyakullanımı da hızla artıyor. We Are Social ve Hootsuite'in birlikte hazırladığı rapor, Türkiye'de teknolojik hayatın ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Rapora göre, Türkiye'de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67'si internet kullanıcısı. Ülkemizde internet kullanıcılarının sayısı 54.3 milyona ulaşırken, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının ise 51milyona yükseldiği belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı da 59 milyona ulaştı.
FACEBOOK İLK SIRADA Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya'nın, üçüncü sırada ise Endonezya'nın yer aldığı belirlendi. Türkiye'nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13'üncü sırada bulunduğu anlaşıldı. Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube'un ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Instagram ise 800 milyon kullanıcıya sahip.
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