Konya'da bir yazılım firması bünyesindeki Akın Robotics tarafından üretilen yerli insansı robot ADA GH5'ler, "Erik Dalı" oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor.
Yerli robotlar çok farklı
Etiketler: robot
Konya'da bir yazılım firması bünyesindeki Akın Robotics tarafından üretilen yerli insansı robot ADA GH5'ler, "Erik Dalı" oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor.
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