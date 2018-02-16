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Yerli lar çok farklı

Konya'da bir yazılım firması bünyesindeki Akın ics tarafından üretilen yerli insansı robot ADA GH5'ler, "Erik Dalı" oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 15:43
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