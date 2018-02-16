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'ta silinen mesajlar nasıl okunuyor?

Geçtiğimiz aylarda 'a gelen gönderilen mesajları silme özelliğinin bir açığı tespit edildi.

Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan 'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.

Keşfedilen açığıa balılırsa herkeste sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 12:15
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