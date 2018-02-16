Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.
Keşfedilen açığıa balılırsa herkeste sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor.
Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.
Keşfedilen açığıa balılırsa herkeste sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor.
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