Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.

Keşfedilen açığıa balılırsa herkeste sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor.