Facebook’ta endişe verici kayıp!

eMarketer'ın son araştırmasına göre, Facebook genç kullanıcılarını tahmin edildiğinden daha hızlı kaybediyor. Özellikle, markaların yeni hedef kitlesi olan Z kuşağını hızla kaybeden Facebook için reklam kazançları açısından endişe verici bir tablo söz konusu gibi görünüyor.

Dijital ölçümler yapan eMarketer'ın araştırması, ABD'deki 12-17 yaş arası Facebook kullanıcılarının 2017 yılında yüzde 9,9 oranında (1,4 milyon kişi) azaldığını gösterdi. Oysaki tahminler yüzde 3,4 oranındaydı.

2018'DE DE MİLYONLARCA GENÇ MECRAYI TERK EDECEK

eMarketer'ın araştırma sonuçları, Facebook'un geçen yıl kaybettiği 25 yaş altı ABD'li kullanıcı sayısının 2,8 milyon olduğuna işaret ediyor ve gelecek yıllarda da artış yerine düşüş bekleniyor. eMarketer'ın tahminine göre, 2018'de Facebook'u terk edecek 25 yaş altı kullanıcıların sayısı 2,1 milyon olacak.

Yaş gruplarına göre 2018'de Facebook hesabını kullanmayı bırakacak ABD'li gençlerin oranlarını da hesaplayan eMarketer bu tahminlerini de açıkladı. Bu yıl; 11 yaş altı kullanıcıların yüzde 9,3'ünün, 12-17 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 5,6'sının, 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 5,8'inin Facebook kullanmayı bırakacağı tahmin ediliyor.

